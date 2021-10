Qüestionari a les persones que han passat el coronavirus per detectar casos de COVID persistent

La secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, la metgessa de família i representant del COMA, Roser Bellmunt, i el coordinador del grup de recerca sociològica d’Andorra Recerca + Innovació (ARI), Joan Micó, han presentat aquest dilluns l’estudi que es realitzarà sobre la presència de COVID persistent.

Es tracta, tal com ha apuntat Mas, d’un projecte amb triple motivació: “assistencial, per tal de poder oferir una atenció específica i especialitzada post-COVID a tots els afectats, epidemiològica, per conèixer l’estat general dels pacients post-COVID del país, i de recerca, per poder contribuir en la investigació sobre aquesta patologia de nova aparició”.

Així, la secretària d’Estat ha exposat que es tracta d’una malaltia molt nova i que fins recentment l’Organització Mundial de la Salut no n’havia publicat encara cap definició clínica oficial. Precisament coincidint amb la concreció d’aquesta definició i aprofitant que la pressió sanitària és pràcticament nul·la al país, es considera que ara és un moment idoni per iniciar aquest estudi. Per a qualsevol dubte sobre l’enquesta, també es posa a disposició dels usuaris l’adreça equipcovid@govern.ad.

Tal com ha apuntat Micó, des de l’Oficina COVID s’iniciarà demà una enquesta poblacional adreçada a tots els majors de 18 anys que han passat la malaltia. Es farà a través d’un SMS que inclourà l’enllaç al qüestionari així com el codi d’accés individual per participar-hi. Les dades seran confidencials i permetran als participants detectar possibles casos de COVID persistent. En alguns casos, com quan no es té el telèfon mòbil de la persona, l’enquesta també es podrà fer de manera telefònica.

La doctora Bellmunt ha explicat que es considera COVID persistent la condició per la qual es presenten símptomes passats 3 mesos del diagnòstic i amb una durada mínima de com a mínim 2 mesos, sense que aquests es puguin explicar per un diagnòstic alternatiu. Bellmunt ha apuntat que els símptomes –n’hi ha més de 200 atribuïbles– poden ser “fluctuants” i poden, en alguns casos, “alterar la qualitat de vida dels pacients o provocar-li alguna incapacitat”. També ha apuntat que pot afectar a tothom, de qualsevol edat i sexe, tot i que és predominant en dones de mitjana edat i més freqüent en pacients que van tenir símptomes inicials de la malaltia.

Internacionalment, es calcula que entre un 10 i un 20% de les persones que han passat COVID poden patir en algun moment COVID persistent, en major o menor afectació. Per això, Bellmunt ha insistit que independentment de participar en l’enquesta, si una persona ha passat la malaltia i ara té algun símptoma relacionat amb la COVID persistent –com ara fatiga, dificultat per respirar, dèficit de memòria, mal de cap, ansietat, visió borrosa, dolors musculars, trombosis, etc.– cal que contacti amb el seu metge referent per tal que aquest pugui diagnosticar-lo.

Mas, Bellmunt i Micó també han posat en relleu que aquest estudi és únic al món, perquè malgrat que se’n fan de similars a altres països, la diferència és que aquí es fan sobre el total de la població donat a la mida del Principat, mentre que a la resta de llocs s’ha de fer sobre una petita mostra poblacional.