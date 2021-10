Querofobia (por irracional a ser feliç)

En la por a ser feliç, hi ha una gran part de por al malestar. Es podria traduir com la creença que no és normal que tot vagi bé, que segurament alguna desgràcia succeirà aviat. Aleshores, la persona s´allunya de qualsevol cosa o experiència que sigui font d´alegria, com pot ser un augment salarial, una oportunitat de millora personal, una millor feina, conèixer gent nova, etc. Es tendeix a confondre l’èxit amb la felicitat, aquest primer concepte és el resultat final d´una conducta, és aconseguir l´objectiu desitjat i per la seva banda, el segon concepte és tenir la capacitat de gaudir-lo, de treure-li un profit emocional, ja sigui estan en família, amb el amics o en solitari.

És el fet de gaudir del moment, de ser conscient de l’esforç invertit. Malauradament, en moltes ocasions es creen associacions errònies entre les situacions perjudicials, tristes o frustrants i els fets ocorreguts amb antelació. Es crea un relació directa i la persona entén que si fa o diu alguna cosa relacionada amb el seu benestar, aquest es distorsionarà. És a dir, s´associa estar feliç amb problemes i enveges. És pensar que si estem contents i la vida ens va bé, els altres ens tindran enveja i voldran polvoritzar-nos. Igualment, també és pensar que si anunciem una bona noticia, aquesta mai es realitzarà. Aleshores, mai se celebren els èxits i encara menys es gaudeix dels plaers de la vida.

Ara bé, aquesta forma de pensar sorgeix d´una mala experiència i es generalitza a totes les posteriors. Segurament, en alguna ocasió la persona va expressar que tenia un objectiu en ment i per circumstàncies de la vida no va aconseguir-ho i ha associat el fet de comunicar-ho amb el fet de no haver-ho aconseguit. També, en moltíssimes ocasions és una forma de pensar condicionada pels pares, des de ben petits han sentit a casa frases com: qui riu el divendres, plora el diumenge. Quan més callat estiguis, millor et surten les coses, etc. Aleshores, la persona interpreta el benestar com malestar.

