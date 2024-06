Queden regulats els espais compartits de treball o coworking

Un espai de treball compartit o coworking (SFGA)

El Consell de ministres ha aprovat el reglament que regula els espais compartits de treball o coworking, tal com estableix la Llei de l’economia digital, l’emprenedoria i innovació. La norma determina que cal regular via reglamentària aspectes com les superfícies mínimes d’aquests espais, les característiques mínimes exigibles, el procediment d’autorització d’empreses d’explotació dels anomenats coworking, i la regulació detallada del registre dels espais compartits de treball.

Aquests espais permeten generar un ecosistema que contribueixi a la generació i el creixement d’empreses innovadores que situïn Andorra com un país competitiu a l’hora d’emprendre una activitat econòmica.

El nou reglament permetrà la possibilitat que els comerços d’activitats de despatx d’oficina es registrin a nivell domiciliari en aquests coworkings, un fet que facilitarà que es puguin alliberar pisos ocupats amb aquesta finalitat i que aquests puguin retornar al mercat d’habitatges de lloguer.

Les persones físiques i jurídiques que actualment ja exploten espais compartits de treball o coworking disposaran d’un termini de sis mesos perquè compleixin amb allò establert al reglament.