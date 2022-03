Segur que a la majoria us ha succeït. En alguna situació de la vida et quedes en blanc. Encara que és una frase més utilitzada per als escriptors quan no poden escriure. Moltes vegades enmig d’una conversa, quan cal prendre una decisió, quan vols preparar un projecte, quedar-se en blanc és més habitual del que creieu.

En l’àmbit de la psicologia ho descriuen com una petita crisi en la memòria. Els motius que poden provocar quedar-se en blanc són diferents i la majoria no són preocupants. Com més et pressionis per a sortir d’aquesta situació, pitjor és.

Hi ha diverses maneres de solucionar-ho. Si el que estaves fent no és important, deixa-ho córrer una estona, ja et tornarà. Si, per contra, et trobes en una situació com per exemple, enmig d’una conversa o una conferència. Pots repetir l’última paraula per a tornar a filar el que volies dir, pots preguntar a l’audiència o al teu altre interlocutor sobre què li sembla el tema del qual parleu, fins i tot canviar totalment la direcció del que dieu i contar una història o anècdota.

Si no és una situació límit, quedar-se en blanc pot ser fins a bo. Se suposa que el teu cervell està usant molta informació alhora (encara que no ho sembli) i si la situació et permet relaxar-te, aquesta és una excel·lent solució.

Tots els articles a www.juanjuncosa.com.