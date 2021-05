Què tal d’Actitud?

La teva actitud davant de les coses que et succeeixen poden marcar diferències en com viuràs la teva vida. L’actitud és: ‘la Manera d’estar algú disposat a comportar-se o obrar‘. Per tant ¿com estàs disposat a comportar-te davant de les diferents situacions de la vida? Et quedaràs queixant-te dient això només em passa a mi, o dient quina mala sort, potser, pensant és el que em toca?.

Cada dia tindràs noves situacions en la teva vida de diferents tipus, més o menys agradables però tu i només tu pots determinar amb quina actitud viuràs aquests moments. Com a éssers humans és innegable que hi ha moments en què l’instint ens pot. És a dir potser un crit, un enuig etc … però passats uns minuts, passat aquesta pujada d’adrenalina que t’ha fet actuar d’una manera concreta pots agafar de nou les regnes i decidir com et comportaràs.

Evidentment que hi ha coses que no podrem canviar però la nostra actitud sí que determinarà quant vam patir davant d’alguna cosa que no podem canviar i com vam trigar a seguir endavant fins a passar pàgina.

L’actitud no es tracta de passotisme, ni de tot és fantàstic. L’actitud tracta de com encaixes un revés i segueixes endavant el més aviat possible. Val la pena recordar una frase popular russa que diu: Caure està permès, aixecar-se és obligatori.

