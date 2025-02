Què són els països BRICS?

Les banderes dels països BRICS (Getty images)

Els països BRICS són un grup de grans economies emergents, originàriament format per: Brasil, Rússia, Índia, Xina i Sud-àfrica (la denominació del grup prové de les inicials en anglès d’aquests països) i que posteriorment s’ha vist incrementat amb d’altres com: Egipte, Aràbia Saudita, Etiòpia, Iran o Emirats Àrabs. Aquest grup es va formar per a destacar el paper creixent d’aquestes nacions en l’economia mundial.

Les característiques comunes a aquest grup d’estats, són:

Economies emergents: Aquests països tenen un creixement econòmic ràpid i un gran potencial de desenvolupament.



Gran població: En conjunt, representen aproximadament el 40% de la població mundial.



Pes econòmic: Contribueixen significativament al producte interior brut (PIB) mundial, amb un gran pes en sectors com la manufactura, els serveis i els recursos naturals.



Influència política i econòmica: Els BRICS treballen conjuntament per a reformar institucions internacionals com el Fons Monetari Internacional (FMI) i el Banc Mundial, per tal de reflectir millor els interessos de les economies emergents.

Els BRICS col·laboren en diversos àmbits, com el comerç, la inversió, la seguretat i el desenvolupament sostenible. També han creat institucions pròpies, com el Nou Banc de Desenvolupament (NDB), per a finançar projectes d’infraestructura i desenvolupament als seus països membres i en altres regions del món.