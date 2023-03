Què significa quan els peixos neden de costat?

Peixos en un aquari (iStock)

Els peixos són perfectes com a mascota. Són animals tranquils, entretinguts i la seva cura és molt senzilla. Per als nens poden ser uns grans companys de vida. Però, que els peixos no requereixin grans atencions no equival al fet que deixem d’estar-hi pendents. Cal comprovar que el seu hàbitat i tots els individus estan en bones condicions.

Els peixos són animals extremadament sensibles. En viure en un entorn molt controlat, qualsevol possible alteració pot afectar el seu benestar. Que un peix nedi de costat no és bon senyal. Hi ha diverses malalties que poden explicar-ho. Aquestes són les més freqüents i les maneres de tractar-les:

Malaltia de la bufeta natatòria

És la patologia més comuna, si el peix es decanta en nedar. Afecta l’òrgan de flotació dels peixos, una espècie de bossa que es localitza sota la columna vertebral; està plena de gas i permet que el peix es mantingui a flotació sense fer esforç muscular. Quan la bufeta natatòria està danyada, el peix tendeix a nedar de costat. Ho pot provocar una mala alimentació, un virus, la insalubritat de l’aigua o patologies associades en altres òrgans. Tractar la malaltia de la bufeta natatòria pot ser senzill, adequant la dieta de l’animal, o requerir la realització de tècniques més invasives

Infeccions bacterianes

Si el peix està infectat amb un bacteri, el fet de nedar lateralment serà un dels possibles símptomes que mostri. En aquests casos, la intervenció del veterinari és imprescindible, ja que, si la infecció no es controla, la vida de l’animal pot córrer perill.

Paràsits gastrointestinals

Els paràsits gastrointestinals són bastant freqüents en els peixos. Quan l’animal està malalt, tendeix a retreure la seva aleta natatòria. Per a eliminar els paràsits sempre cal seguir un tractament concorde al qual marqui l’especialista, ja que la situació podria ser més complicada de controlar.





Per Consumer/eroski.com