Què pot fer per nosaltres un dietista / nutricionista?

Un home menjant aliments saludables (AMIC)

Existeixen infinitat de dietes, amb els seus detractors i seguidors. El primer que cal saber és que no totes serveixen per al mateix, ni totes serveixen per a tots per igual. Depenent de si és una persona sana o no, unes estaran més indicades i, per tant, funcionaran millor que unes altres. La dieta ha de ser, abans de res, una forma correcta de nodrir el cos oferint totes les vitamines que es necessiten.

No és el mateix, una persona que està en el seu pes correcte, però que ha d’evitar uns aliments per causa d’una o una altra patologia, que la que pateix sobrepès i ha d’ajustar la dieta per a aconseguir el seu pes òptim, o pel contrari la persona que necessita augmentar-lo.

De la mateixa forma que un esportista requereix més uns nutrients que uns altres per a rendir al màxim, una embarassada també haurà de cuidar la seva alimentació.

En el cas d’una persona que pateix una malaltia, és el dietista qui ha d’indicar quins aliments són o no correctes i compatibles amb el seu estat i amb els medicaments que estigui prenent, siguin o no naturals. Per a tots aquests casos l’important és saber quina dieta és la correcta i dur-la a terme.

Cal tenir sempre en compte que abans de començar qualsevol tractament cal consultar amb un especialista perquè ens indiqui com és el més idoni per a nosaltres.





Per montseherrera.com