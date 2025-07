Què pot aprendre Catalunya dels països millor valorats per les ‘startups’?

San Francisco és la ciutat millor valorada del món per les ‘startups’ (iStock)

Un any més, el Govern de la Generalitat ha celebrat la bona posició que Barcelona ocupa a l’ecosistema mundial de les startups. La capital catalana ha revalidat per cinquè any consecutiu la cinquena posició com a millor ciutat de la Unió Europea per a empreses emergents, només per darrere de París, Berlín, Estocolm i Amsterdam. També ha escalat fins a cinc posicions en el rànquing mundial gràcies a un creixement anual del 40,4%, situant-se com la 33a millor ciutat internacional per a les companyies.

Aquestes xifres surten de l’Startup Ecosystem Report 2025, la nova edició del prestigiós informe que elabora anualment StartupBlink des de 2017 a partir de dades quantitatives de negoci, d’impacte qualitatiu i de l’ecosistema de negoci de cada ciutat. A l’informe d’enguany s’han analitzat 1.473 ciutats de 118 països del món, a partir de les quals s’ha conformat el rànquing tant de ciutats com de països.

Però, quins són els principals hubs mundials de startups i per què continuen sent valorats de manera tan positiva? Quins països s’han establert a dalt de tot del rànquing? En aquest article analitzem els estats que copen la classificació d’StartupBlink, parant atenció als punts forts i als aspectes millor valorats per les empreses emergents amb el fi de prendre alguns apunts per a poder aplicar a Catalunya… si pertoca.





Els Estats Units, el líder indiscutible?

Les 50 estrelles i les tretze franges blanc-i-vermelles de la bandera estatunidenca onegen a dalt de tot de l’Startup Ecosystem Report de StartupBlink. Ho fan a l’edició de 2025 i ho han fet en totes les elaborades fins ara, i a una distància considerable de la resta de classificats. Un abisme que, tanmateix, s’ha reduït amb el temps: entre 2020 i 2022, els EUA van passar de quintuplicar la puntuació del segon classificat a “només” multiplicar-la per 3,7, distància que es manté el 2025. Unes xifres que continuen sent, ara per ara, inassumibles per la resta de països, malgrat que el país nord-americà sigui el que registra un creixement de l’ecosistema més baix de tot el top 10, d’un 18,2%, força per sota de la mitjana del 27,6%.

Les xifres que presenta l’informe assenyalen cap a un cert estancament de la posició dels Estats Units: el nombre de ciutats que el país col·loca al top 100 ha passat de les 36 de 2021 a les 32 d’enguany, una caiguda també registrada si s’analitza el top 300 (de 86 ciutats el 2024 a 81 el 2025). Nogensmenys, aquestes dades encara impliquen que quatre de les 10 ciutats del món millor valorades per les startups són estatunidenques: San Francisco (1), Nova York (2), Los Angeles (4) i Boston (6).

De les diferents ciutats estatunidenques, San Francisco és la millor valorada en absolutament tots els aspectes. La població californiana lidera a escala mundial les 11 categories sectorials en què l’informe classifica les startups, però és especialment prominent en l’àmbit de les dades i el programari. Companyies com OpenAI, Stripe, Discord o Notion es troben entre les més destacades de la ciutat, uns noms que també assenyalen una de les grans fortaleses de San Francisco: ser el principal ecosistema mundial del desenvolupament de la intel·ligència artificial.

Els EUA són valorats per les startups per l’accés a un “mercat massiu”, el finançament d’inversors amb alta tolerància al risc i les laxes lleis de bancarrota

D’entre els diversos factors que StartupBlink identifica com a claus per a la consolidació del lideratge estatunidenc, destaca especialment la visió pròpia que el país té de l’economia de mercat, centrada en l’obtenció de benefici i en l’alta tolerància al risc. Aquests dos elements donen “accés a finançament i a un mercat massiu” a les empreses emergents, les quals també són convidades a l’experimentació i les apostes arriscades per les laxes lleis de bancarrota dels Estats Units. La preeminència de l’anglès, lingua franca del món dels negocis, les oportunitats per a escalar el volum de les empreses i els diferents visats que s’han aprovat recentment per a atraure emprenedors estrangers també col·laboren a mantenir el país nord-americà al capdavant. Amb tot, la política proteccionista que l’administració Trump ha impulsat des de la seva arribada, especialment a través dels aranzels, és vista com un obstacle per a l’escalament i les vendes internacionals de les companyies. “Els Estats Units han basat el seu domini en l’obertura i l’agilitat; allunyar-se d’aquests principis podria debilitar el seu lideratge”, alerta l’estudi.





La primacia financera de Londres

L’anglès continua sent la llengua principal del segon classificat a escala mundial del rànquing de StartupBlink, el Regne Unit. Malgrat la incertesa inicial que va suposar el Brexit, l’ecosistema d’empreses emergents del país insular no ha notat efectes a llarg termini i registra un dels creixements ajustats a la població més elevats del top 20 mundial, del 26,3%.

El Regne Unit marca distància respecte a la resta d’Europa, més que duplicant la puntuació del següent país del continent, que és Suècia. Aquest lideratge s’explica per un factor que és al mateix temps fortalesa i debilitat de la unió britànica: Londres. La capital és la tercera ciutat mundial de la classificació i duplica la puntuació de la següent ciutat europea, París. Malgrat que no lidera per si sola cap categoria sectorial, Londres és tercera a sis de les principals indústries.

Londres és la tercera ciutat millor valorada del món per les empreses emergents i posiciona el Regne Unit com el país europeu més cotitzat

Tanmateix, la potència de la llar de Sherlock Holmes provoca que no hi hagi altres hubs de rellevància internacional dins del país. La següent ciutat millor classificada, Cambridge, és 71a al rànquing, malgrat comptar amb una de les universitats més prestigioses del món, i només col·loca dues ciutats més dins del top 100, Manchester i Oxford, molt lluny de les 32 dels Estats Units.

La centralitat financera de Londres a escala mundial, impulsada per la seva city, juntament amb la potència d’universitats com la ja mencionada Cambridge i la d’Oxford, converteixen el Regne Unit en un destí preuat per a les startups fintech i deeptech. Prova d’això són companyies com Revolut, TradingView o Checkout.com. Novament, com succeeix als Estats Units, l’anglès com a llengua principal és una facilitat a l’hora d’atreure emprenedors estrangers, als quals també s’intenta temptar amb visats especials. L’informe també apunta com grans empreses locals com Vodafone, Unilever, Shell o HSBC impulsen el sector emprenedor a través d’acceleradores i incubadores, així com el paper del sector públic: tant a través de finançament i suport a la internacionalització, amb entitats com InnovateUK o TechUK; com amb la posada en marxa de l’Oficina de Regulació de la Innovació, un ens pensat per a reduir les barreres legislatives que puguin desaccelerar la innovació en sectors com els drons o els vehicles autònoms.





Israel: unicorns, ciberseguretat i defensa

El bronze de Startup Ecosystem Report 2025 el manté un any més Israel, el millor estat del rànquing entre els que tenen poblacions d’entre dos i 10 milions de persones. Una fita catalogada com a “exemple brillant” a l’informe, que també destaca el fet que és el país amb una xifra més elevada d’empreses unicorn per càpita.

De la mateixa manera que passa al Regne Unit, Israel és impulsat pràcticament en solitari per una ciutat, Tel-Aviv, que és la novena a escala mundial i top 25 en set dels 11 sectors analitzats. La població ha aconseguit cobrir la manca de serveis especialitzats d’empreses internacionals que no operen al país, com Stripe i Revolut en el camp financer o Uber en la mobilitat, amb startups locals (Payoneer, eToro i Lemonade en el primer cas, Moovit i Mobileye en el segon) que han aconseguit sobrepassar les fronteres i esdevenir gegants mundials.

Però, no tot són bones notícies per a Jerusalem: malgrat la gran fàbrica d’unicorns en què s’ha convertit Israel, 80 d’elles ja operen des d’altres països, mentre que el país és el quart amb un creixement més baix dins del top 20, del 20,6%. El context que explica els dos fets és, alhora, un dels motors principals de l’economia: la guerra.

Les Forces Armades són “l’acceleradora d’startups de facto” d’Israel, que destaca en els àmbits de la ciberseguretat i la tecnologia militar

Malgrat les múltiples iniciatives públiques destacades dins de l’informe, com l’Autoritat d’Innovació i l’Startup Nation Central, els autors reconeixen que les Forces Armades són “l’acceleradora d’startups de facto” del país. Això ha convertit Israel en el líder indiscutible a escala mundial del sector de la ciberseguretat, més que doblant la puntuació que s’atorga als Estats Units, i també li han atorgat una presència destacada en l’àmbit de les tecnologies militars. Tanmateix, el context bèl·lic també ha alentit el creixement econòmic del país, ha incrementat la despesa militar i ha suposat una alçada dels impostos. Això, combinat amb les “controvertides” reformes judicials impulsades per Benjamin Netanyahu i la visió internacional que es té de l’actuació d’Israel a Gaza poden fer trontollar aquesta posició en el llarg termini.





Marc Vilajosana. Periodista