Què podem veure i fer a Marsella

El port de Marsella amb la Basílica de Notre-Dâmme de la Garde dalt del turó

Marsella és una ciutat plena d’història i cultura, situada en el sud de França, prop del Mediterrani. Si estàs planejant visitar Marsella aprofitant que és una ciutat relativament propera, hi ha moltes coses que pots veure i fer. Et presento algunes recomanacions:

1. La Basílica de Notre-Dâmme de la Garde

Aquest és un dels llocs més populars per a visitar a Marsella. La basílica és un impressionant edifici d’estil romà-bizantí. Des d’aquí, pots gaudir de vistes panoràmiques de la ciutat i el port. Si vols pujar a la basílica, pots fer-ho amb autobús o en funicular.

2. El Port Vell

És un dels ports més antics d’Europa i és un lloc meravellós per a fer una passejada. Pots veure els vaixells i iots en el port i gaudir dels molts cafès i restaurants que hi ha en la zona. També pots visitar el Fort de Sant Nicolau, situat en el port.

3. El barri de Le Panier

Aquest és un dels barris més antics de Marsella i es poden veure cases de colors, carrerons estrets i molts bars i restaurants. També pots visitar l’església de Saint-Laurent i el Museu de la Història de Marsella.

4. El Palau Longchamp

Un impressionant edifici d’estil neoclàssic que va ser construït en el segle XIX. A dins, pots visitar el Museu de Belles arts i el Museu d’Història Natural, i gaudir dels jardins que envolten l’edifici.

5. La Catedral de la Major

És una impressionant catedral que va ser construïda en el segle XII. És un bon exemple d’arquitectura romànica i gòtica. En ella hi ha moltes obres d’art. També es pot gaudir de la vista de la ciutat des de la torre del campanar.

6. El parc nacional de Calanques

És un impressionant parc natural situat als afores de Marsella. Aquí pots gaudir de caminades, passejos amb vaixell i vistes impressionants de les roques i penya-segats que envolten la mar.

7. El Museu de la Civilització Europea i Mediterrània

És un museu interactiu que et porta en un viatge a través de la història i la cultura mediterrània. Podràs veure moltes exposicions interessants i participar en activitats interactives.

8. L’Abadia de Sant Víctor

És una abadia medieval situada en un pujol prop del port. Aquí pots gaudir de vistes impressionants de la ciutat i visitar l’església i les ruïnes de l’abadia.

9. El Mercat de Noailles

És un mercat vibrant i colorit on pots trobar productes locals, com fruites, verdures, espècies i productes del mar. És un gran lloc per a experimentar la cultura i la vida quotidiana de Marsella.

10. La Corniche

És una impressionant carretera costanera que s’estén al llarg del Mediterrani. Pots gaudir de les vistes panoràmiques i les platges de la ciutat.





A més de la seva arquitectura, Marsella destaca a més a més, per tenir una rica tradició gastronòmica que reflecteix la seva diversitat cultural i les seves influències històriques. Aquests són alguns dels plats més destacats:

– La bouillabaise, és una sopa de peix originada a la ciutat en el segle XVIII i que es fa amb una varietat de peixos locals, com la rascasse, el congre, el llobarro i el rap. Aquesta sopa se sol acompanyar de rouille, una salsa a base d’all i oli d’oliva.

– El panisse, és un plat típic de la regió de Provença. Es tracta d’una massa feta amb farina de cigrons que es fregeix i se serveix com a guarnició o com a plat principal.

– La fougasse, és un pa similar a la focaccia que es pot comprar en moltes fleques i es pot emplenar amb una varietat d’ingredients, com a formatge, olives i herbes.

– La socca, és una coca feta amb farina de cigrons, aigua i oli d’oliva. La socca es cuina en un forn de llenya i se serveix calenta i cruixent. És una especialitat de la regió de Niça, però també es troba en molts restaurants i botigues de comestibles a Marsella.

Finalment, Marsella és coneguda, igual que la resta de ciutats mediterrànies pels seus peixos i mariscos frescos. Entre ells, el que més destaca és el musclo, que pot trobar-se cuinat en salsa de vi blanc, en escabetx o a la marinera.

Podràs aprofitar igualment la visita, per a poder comprar els típics sabons de Marsella, coneguts per a la seva tradició i qualitat.