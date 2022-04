Què necessites per a tenir un gat a casa?

Estàs pensant a tenir un gat com a mascota? Bona decisió. Aquests animals són independents, es netegen durant bona part de la seva jornada, no embruten massa i en general solen ser silenciosos. A més alguns estudis han comprovat que afavoreixen la salut del cor i ajuden a reduir l’ansietat, suprimeixen la sensació de solitud i afavoreixen la comunicació en persones amb capacitats especials com l’autisme.

Si ja estàs convençut de la teva elecció, has d’assumir-la amb tota la responsabilitat. Això implica verificar si comptes amb tot el necessari per a tenir un gat a casa.

En primera instància convé saber que els gats nounats són incapaços de regular la temperatura del seu organisme, per la qual cosa són propensos a presentar hipotèrmia i malestars pulmonars. Per aquesta raó és vital mantenir-los en un ambient calent, a una temperatura de 21 °C a 24 °C.

Hauràs d’informar-te molt bé sobre la seva alimentació, i fer una llista amb els articles que pugui requerir el teu amic.

La consulta a un veterinari abans de traslladar al gat a casa pot servir-te per a preparar el terreny.

Algunes recomanacions generals:

Menjar. Si es tracta d’un gat adult, li agradarà que de tant en tant li brindis una bola de tonyina.

Menjadora i abeurador. Han d’adequar-se a la grandària del gat. Col·loca’ls en una àrea on pugui menjar tranquil·lament.

Caixa de sorra. Procura que estigui allunyada dels seus plats, i a una distància prudencial del seu llit i àrea de jocs.

Llit. Els felins tenen fama de dormilegues, i molt justificada. Poden arribar a dormir 16 hores diàries. D’aquí que convé buscar un llit embuatat, sec i net.

Raspall. Fes-te amb un bon raspall o pinta que s’adapti al llarg i abundància de la seva cabellera.

Malta. Amb freqüència, la teva mascota pot llepar el seu pelatge. Si és llarg, podria produir aglomeracions de pèl en el tracte intestinal. Per a contrarestar els efectes, recomanen tenir a la mà una mica de malta.

Mantén-lo de bon humor. Compra-li plomes, pilotes, o altres joguines que li permetin distreure’s. I posa un rascador a casa. Així estiraran el seu cos i llimaran les seves ungles.

Per a fer un volt amb ell, et serà summament pràctic tenir un transportí.

Per Tot Sant Cugat

Font vivirhogar.republica.com