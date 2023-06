Què has de dur, sobretot, si has de fer el Camí de Sant Jaume

Una farmaciola de primers auxilis (Getty images)

Hem acabat tot just d’entrar a l’estiu, això, vol dir -per a una gran majoria- vacances a la cantonada, a tocar. Segur que quasi bé tothom coneix algú que ha fet o farà el Camí de Sant Jaume aprofitant el seu període vacacional. Cert? O, potser ets tu qui ha planificat fer-lo? Si és així, presta atenció a les següents línies d’aquest reportatge.

Una cosa que no ha de mancar mai en la nostra motxilla quan ens plantegem fer el Camí de Sant Jaume és la farmaciola per als primers auxilis. Però, no tan sols en aquest cas, ja que sempre és aconsellable portar-la a sobre quan sortim a dur a terme alguna activitat física.

En funció de la caminada, la farmaciola haurà de ser més o menys completa, però, això sí, no hem de cometre l’error de sobrecarregar-la massa amb coses innecessàries, sobretot quan, com és en el cas del Camí de Sant Jaume, es van trobant farmàcies i centres mèdics durant les etapes, perquè podrem proveir-nos de més material o bé sol·licitar una cura, quan sigui necessari.

Un dels problemes més habituals que sorgeixen durant el Camí i que cal tenir molt present és l’aparició de butllofes provocades pel frec o la humitat del peu. Per això, els productes més importants que hem de tenir presents a la farmaciola són:

• Tiretes o apòsits per a tractar les butllofes.

• Vaselina per a evitar els frecs.

• Crema hidratant per als peus.

• Agulla de cosir i fil per a punxar les butllofes i poder drenar-les.

• Tisores.

• Pinces.

• Betadine o un altre desinfectant.

• Alcohol sanitari.

• Gases esterilitzades, que ens ajudaran en la neteja de les ferides.

• Guants estèrils.

• Esparadrap.

• Sèrum fisiològic.





A més, inclourem:

• Analgèsics: ibuprofè i paracetamol.

• Un antidiarreic.

• Crema antiinflamatòria contra el dolor muscular.

• Antihistamínics tòpics per a curar les reaccions davant qualsevol picada.

• Protector solar.

• Cacau labial.

• Alguna turmellera.

• Un repel·lent de mosquits.

• Alcohol de romaní per a fer-nos massatges a les cames, una vegada acabada l’etapa.

• Qualsevol altre medicament que tinguem prescrit pel nostre metge.