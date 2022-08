Què fer davant un cop de calor

A l’estiu, sobretot quan les temperatures són molt elevades, la calor pot convertir-se en un risc per a la salut. Quan coincideixen temperatures extremes i excés de calor, es produeix en l’organisme una pèrdua de líquids i de sals minerals i, si l’exposició es prolonga, augmenta el risc de sofrir un cop de calor.

El cop de calor es produeix quan augmenta la temperatura del cos, ja sigui per una exposició prolongada al sol (insolació), per fer exercici en ambients calorosos o amb poca ventilació, o per estar en una onada de calor.

Quan això ocorre, el cos és incapaç de regular la seva pròpia temperatura: els mecanismes de refrigeració (com la suor i la respiració) no funcionen de manera correcta i es produeix un desajustament tèrmic. Aquest desajustament es tradueix en un increment brusc i sostingut de la temperatura corporal.

Els principals símptomes del cop de calor són els següents: Suor intensa (que desapareix), set intensa i sequedat en la boca, marejos, confusió i desorientació, pell seca, esgotament i cansament, vertigen, enrampades musculars, mal de panxa i falta d’apetit, mal de cap i agitació.

Què fer en aquests casos? Quan això ocorre, cal portar a la persona a un lloc amb ombra, lluny dels raigs de sol. Si és possible, banyar-la amb aigua tèbia, entre els 15 °C i els 20 °C, donar-li beure si està conscient i avisar els serveis d’emergència.

Per Consumer/eroski.com