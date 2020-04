Què faràs quan acabi el confinament? Sorteig d’Andorra Telecom a Instagram

Amb el títol “Què faràs quan acabi el confinament?” Andorra Telecom organitza un sorteig entre tots els que pengin una fotografia al seu perfil d’Instagram.

Per participar has de penjar una foto a Instagram que representi el que faràs quan aquesta situació acabi. Has de posar una breu descripció i el hashtag #juntspertornaracomençar i mencionar-los @andorratelecom. Entre tots els participants sortejaran un dinar o sopar a qualsevol restaurant d’Andorra per a tota la família (màxim 5 persones) valorat en 375€.