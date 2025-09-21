Què és una ostomia i per què es practica?

Simulació d'una dona a qui se li ha practicat una ostomia (Getty Images)
Una ostomia és una intervenció quirúrgica en la qual es crea una obertura artificial al cos (estoma) per a permetre l’eliminació de residus corporals, sigui orina o femta. Aquesta obertura es connecta a una bossa col·locada a l’exterior del cos, que recull les deposicions.

Les ostomies poden ser temporals o permanents i responen a diferents situacions mèdiques:

  • Càncer colorectal o de bufeta, on cal extirpar una part afectada de l’intestí o de la bufeta.
  • Malalties inflamatòries intestinals, com la malaltia de Crohn o la colitis ulcerosa, que poden requerir una desviació temporal per a deixar descansar el budell.
  • Traumatismes abdominals greus.
  • Malformacions congènites en nadons.

Tot i que inicialment l’impacte emocional pot ser fort, moltes persones ostomitzades aconsegueixen fer una vida plena i activa amb el suport adequat.



El dia a dia implica:

  • Canviar i buidar la bossa regularment segons el tipus d’ostomia.
  • Tenir una bona higiene de l’estoma per a evitar infeccions o irritacions.
  • Adaptar la roba o activitats, si cal, per a assegurar confort i seguretat.
  • Gestionar possibles fuites o olors, encara que els sistemes actuals són molt eficients i discrets.

Moltes persones tornen a fer esport, viatjar, treballar o mantenir una vida sexual activa, si se senten segures i informades.

Actualment, existeixen grups de suport i associacions que ofereixen ajuda emocional, formació i espais de trobada entre persones ostomitzades, com l’Associació de Persones Ostomitzades de Catalunya (ASPOCAT).

Adaptar-se a viure amb una ostomia pot requerir temps i suport, però no és sinònim de pèrdua de qualitat de vida.

