Què és una ostomia i per què es practica?

Una ostomia és una intervenció quirúrgica en la qual es crea una obertura artificial al cos (estoma) per a permetre l’eliminació de residus corporals, sigui orina o femta. Aquesta obertura es connecta a una bossa col·locada a l’exterior del cos, que recull les deposicions.
Les ostomies poden ser temporals o permanents i responen a diferents situacions mèdiques:
- Càncer colorectal o de bufeta, on cal extirpar una part afectada de l’intestí o de la bufeta.
- Malalties inflamatòries intestinals, com la malaltia de Crohn o la colitis ulcerosa, que poden requerir una desviació temporal per a deixar descansar el budell.
- Traumatismes abdominals greus.
- Malformacions congènites en nadons.
Tot i que inicialment l’impacte emocional pot ser fort, moltes persones ostomitzades aconsegueixen fer una vida plena i activa amb el suport adequat.
El dia a dia implica:
- Canviar i buidar la bossa regularment segons el tipus d’ostomia.
- Tenir una bona higiene de l’estoma per a evitar infeccions o irritacions.
- Adaptar la roba o activitats, si cal, per a assegurar confort i seguretat.
- Gestionar possibles fuites o olors, encara que els sistemes actuals són molt eficients i discrets.
Moltes persones tornen a fer esport, viatjar, treballar o mantenir una vida sexual activa, si se senten segures i informades.
Actualment, existeixen grups de suport i associacions que ofereixen ajuda emocional, formació i espais de trobada entre persones ostomitzades, com l’Associació de Persones Ostomitzades de Catalunya (ASPOCAT).
Adaptar-se a viure amb una ostomia pot requerir temps i suport, però no és sinònim de pèrdua de qualitat de vida.