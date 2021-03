Què és un humidistat i per què és important per a la teva llar

Un humidistat també es coneix com a higròstat i encara que no sol ser un component essencial de la decoració habitual en les llars, en realitat és més important del que t’imagines. És un aparell de petites dimensions que t’ajuda a controlar i mantenir la humitat que hi ha en l’aire en les diferents estades.

Sol tenir una pantalla que t’ensenya el control d’humitat de la llar, la temperatura, el temps… També pot tenir control d’humitat d’humidificadors portàtils o unitats combinades de purificador d’aire o humidificador.

Quan tenim un humidificador o un aparell per a purificar l’aire, tenir un humidistat o un higròmetre és necessari. Així podràs saber quin és el nivell d’humitat actual en l’estada i de la qualitat de l’aire.

També podràs ajustar la sortida d’humitat fins a aconseguir el nivell desitjat. Per descomptat l’aparell haurà d’estar posat en un lloc correcte de l’estada per a poder fer una bona lectura. Si ho poses massa lluny, la lectura de la humitat podrà no ser la correcta.

Per Decoracion2.com