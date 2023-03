Què és meditar i com aconseguir-ho

Una dona meditant (iStock)

La meditació és una pràctica ancestral enfocada a promoure la pau interior i a centrar-te en el moment present, en l'”aquí i ara”, que pots realitzar en qualsevol lloc i moment. Encara que és important comptar amb una guia, especialment si mai has intentat meditar, pots començar a fer-ho amb les següents recomanacions:

Tria un espai que et faci sentir concentrat (encara que pots meditar fins i tot caminant).

Preferentment, utilitza roba còmoda.

Col·loca’t en flor de lotus, la posició més recomanada per a meditar, conforme els especialistes, perquè t’ajudarà a romandre despert i a no danyar els teus ossos.

Fes respiracions profundes i centra la teva atenció en el teu cicle de respiració.

Porta la teva respiració al seu ritme natural.

Deixa fluir els teus pensaments, no els reprimeixis.

Recorda que la meditació és una disciplina que ha de practicar-se de manera constant.





Consells de meditació:

Quan sentis molta ansietat, observa un objecte i les seves característiques, concentra’t únicament en el que estàs veient.

Recorda que pots meditar tant com vulguis, sigui diari o cada 15 dies. Això sí, procura que es converteixi en un estil de vida.

Entén la meditació com una eina d’autoconeixement. No sols la practiquis en moments d’estrès, ansietat o depressió.

Un mite de la meditació és que has de posar la ment en blanc; ens trobem massa actius per a no tenir pensaments.





Per Mujerde10.com