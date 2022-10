Què és l’arquitectura passiva i com pot ajudar-te a estalviar energia?

Cada vegada més famílies estan buscant l’estalvi energètic, per a estalviar diners i lluitar contra el canvi climàtic. Això comporta un esforç que inclou comprar electrodomèstics amb elevada eficiència energètica, consumir menys energia o reutilitzar. No obstant això, aquest esforç sembla ser insuficient, ja que som responsables del 20% de la contaminació ambiental des de la nostra casa, així que cal anar més enllà. Per a fer-ho, s’aposta per l’anomenada arquitectura passiva o la doctrina Passivhaus. És una doctrina de construcció que busca la màxima eficiència energètica dins de la mateixa casa.

Aquí es combinen conceptes antics com l’aïllament, amb conceptes nous com la ventilació del doble flux, les renovables o el reciclatge. El principi de l’arquitectura passiva és buscar l’estalvi energètic màxim. Això sí, no implica que s’hagi de renunciar a posar la calefacció, sinó que ha d’optimitzar-se per a haver d’usar-se poc. Per a això, s’utilitzen tècniques de construcció basades en el coneixement del terreny i en materials que ajuden a reduir el consum energètic.

La primera manera d’aconseguir estalvi energètic és mitjançant els panells acústics i l’aïllament tèrmic, que són capaços de mantenir una temperatura agradable, d’absorbir la calor i reduir la humitat.

L’energia natural del sol és la que més s’ha d’aprofitar, ja que és gratis i renovable. Per a això, s’usen àmplies finestres de doble i triple vidre, amb ràfecs que puguin generar ombra a l’estiu. Gràcies a això, s’aconsegueix mantenir una temperatura elevada a l’hivern i una agradable en l’estiu, reduint l’ús de la calefacció i l’aire condicionat.

L’orientació també és útil per a estalviar en ventiladors. Això és gràcies a l’anomenada ventilació natural croada, la qual aprofita els corrents d’aire, amb la finalitat d’aconseguir que recorrin tot l’habitatge.

L’arquitectura passiva assoleix reduir el consum energètic fins a un 70%, una xifra que és espectacular. Això sí, encara queda un 30% d’energia que hem de gastar per a tenir una vida confortable. Per això, se sol complementar amb energètiques renovables. Això inclou l’energia solar fotovoltaica, sistemes de bomba de calor amb sòl radiant, etc.

Per vivirhogar.republica.com