Què és la tanatofòbia i com superar-la

Una dona plorant per por a la mort (Getty images)

La tanatofòbia és la por irracional i persistent a la mort o a tot el relacionat amb ella, com a funerals, cementiris o cadàvers. És un trastorn emocional que pot afectar greument la qualitat de vida dels qui el pateixen, limitant les seves activitats i relacions socials.

La tanatofòbia pot ser causada per diferents factors, com l’experiència traumàtica de la mort d’un ésser estimat, l’exposició a la mort en el treball o en la vida quotidiana o, fins i tot, la falta de comprensió de la mort i el seu significat en la vida humana. També pot ser una manifestació d’altres trastorns emocionals, com l’ansietat, la depressió o el trastorn obsessivocompulsiu.

La superació de la tanatofòbia implica un procés gradual i personalitzat, que pot incloure teràpia psicològica, grups de suport, tècniques de relaxació i meditació, i educació sobre la mort i el dol. És important comprendre que la mort és una part natural de la vida i que aprendre a acceptar-la pot ser alliberador i enriquidor.

A més de la teràpia, és crucial desenvolupar hàbits saludables per a manejar l’estrès i l’ansietat, com la pràctica d’exercici físic, l’alimentació saludable, descansar de forma adequada i la meditació.