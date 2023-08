Què és la síndrome d’Àsia i quins són els seus símptomes?

Un home amb mal de panxa (iStock)

La síndrome d’Àsia és una malaltia autoimmune que afecta el sistema nerviós autònom, causant disfuncions en múltiples funcions corporals. Les causes exactes de la síndrome d’Àsia encara no se saben del tot, però es creu que pot estar relacionat amb trastorns autoimmunes subjacents, infeccions virals prèvies o uns certs tipus de càncer.

Els seus símptomes poden variar, però els més comuns inclouen marejos o desmais en posar-se dempeus, problemes digestius com a nàusees, vòmits o restrenyiment, dificultats per a controlar la freqüència cardíaca (taquicàrdia o bradicàrdia), sudoració excessiva o insuficient, problemes urinaris i sexuals, fatiga, entre d’altres.

El seu diagnòstic pot ser complex a causa de la varietat de símptomes i a la falta de proves específiques. Se solen realitzar proves de funció autonòmica, anàlisi de sang per a detectar anticossos específics i es poden requerir estudis addicionals per a descartar altres malalties.

El tractament se centra a controlar els símptomes i frenar la resposta autoimmune. Els medicaments immunomoduladors, com els corticoesteroides, poden utilitzar-se per a suprimir la resposta immunitària. Altres medicaments, com els blocadors adrenèrgics, poden ajudar a controlar els símptomes cardiovasculars. A més, es poden requerir teràpies addicionals per a tractar els símptomes específics presents en cada individu.





Per Mujerde10.com