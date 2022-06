Què és la “gana emocional” i com superar-la

Algunes emocions com l’ansietat, la ira, la tristesa o l’avorriment poden fer-nos sentir la necessitat de menjar d’una forma incontrolada i impulsiva sense que existeixi una necessitat de “fam real”. Normalment, aquest tipus de conductes, s’associen a sentiments negatius i es deriven de problemes emocionals que no som capaços de gestionar convenientment, per la qual cosa la millor manera de poder controlar-les és identificant els problemes que originen aquests actes inadequats.

Un cop detectat l’origen o la causa, es farà més fàcil solucionar-los. Alguns hàbits que podem usar per a ajudar a controlar-nos davant els atacs de “gana emocional”, són aquests:

Dedicar als menjars principals almenys vint minuts.

Mastegar a poc a poc.

Beure aigua abans dels menjars, així com cada vegada que ens vingui la necessitat de menjar. També podem alternar l’aigua amb

infusions, que a més de sadollar-nos, ens ajudaran a relaxar-nos.

Practicar algun esport.

Realitzar tècniques de relaxació.

Optar per aliments més saludables, ja que normalment, ens decantem per aquells productes amb més sucre i, per tant, amb un alt nivell calòric.

Planificar els menjars de manera setmanal, per a així evitar improvisar.

Augmentar el consum de fruites i aliments amb fibra, perquè ens faran sentir més tips.

Si amb tots aquests passos, no obstant això, no som capaços de controlar-nos a nosaltres mateixos i aquesta ansietat per menjar es converteix en quelcom de tipus patològic, serà el moment de posar-nos en mans de professionals (nutricionistes i psicòlegs) perquè ens ajudin a eliminar aquests mals hàbits, que a la llarga, poden comportar-nos complicacions serioses per a la nostra salut.