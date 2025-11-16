Què és la cifosi?

La cifosi és una curvatura anormal de la columna vertebral, que provoca que la part superior de l’esquena es corbi excessivament cap endavant. Aquesta condició, dona lloc a una postura encorbada o geperuda, afectant l’aparença i la funció física de la persona. Hi ha diverses causes possibles de la cifosi:
Mala postura: Mantenir una postura incorrecta durant un llarg període de temps, com ara encorbar-se mentre es treballa davant l’ordinador, pot contribuir al desenvolupament de la cifosi.
Osteoporosi: Aquesta malaltia debilita els ossos, fent-los més susceptibles a fractures i deformitats, com la cifosi.
Malalties congènites: Algunes persones poden néixer amb problemes de columna que provoquen una curvatura anormal, com la cifosi congènita.
Malaltia de Scheuermann: Aquesta és una afecció que afecta adolescents i causa una curvatura exagerada de la columna.
Lesions: Els danys a la columna vertebral, com les fractures vertebrals, poden provocar la formació de la cifosi.
Prevenir la cifosi implica adoptar hàbits saludables que ajudin a mantenir la columna vertebral en bon estat.
Algunes de les mesures preventives més efectives són:
És essencial mantenir una postura adequada en totes les activitats diàries. Això inclou seure dret, evitar encorbar-se i assegurar-se que l’estació de treball estigui ben dissenyada ergonòmicament.
Fer regularment exercicis que enforteixen els músculs de l’esquena, ja que això millora la flexibilitat i ajuda a mantenir una columna vertebral sana. Els exercicis de ioga i estiraments són particularment útils.
Evitar el sedentarisme: Passar massa temps assegut pot contribuir a una mala postura i, per tant, a la cifosi. És important aixecar-se i moure’s regularment durant el dia.
Mantenir un pes saludable: L’excés de pes pot posar pressió addicional sobre la columna vertebral, la qual cosa pot agreujar o provocar la cifosi.
Revisió mèdica regular: Especialment per a les persones amb risc d’osteoporosi o altres condicions que afecten la columna, és important fer revisions mèdiques periòdiques per a detectar i tractar qualsevol problema de manera precoç.
El tractament de la cifosi depèn de la seva causa i de la seva gravetat. Les opcions inclouen:
Fisioteràpia: Exercicis específics poden ajudar a enfortir els músculs de l’esquena i millorar la postura, reduint així la curvatura.
Ortesis: En alguns casos, especialment en adolescents amb malaltia de Scheuermann, l’ús d’una ortesi (un dispositiu extern de suport) pot ajudar a corregir la curvatura.
Medicament: Els analgèsics poden ser necessaris per a alleujar el dolor associat a la cifosi. En casos d’osteoporosi, es poden prescriure medicaments per a enfortir els ossos.
Intervenció quirúrgica: En casos greus, on la curvatura és molt pronunciada o provoca problemes de salut addicionals, es pot considerar la cirurgia per a corregir la deformitat.
Tractaments complementaris: Teràpies com el ioga, el Pilates o la quiropràctica poden oferir alleujament i ajudar a millorar la postura, tot i que és important consultar un metge abans de començar qualsevol nou tractament.