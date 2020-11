Què és la Ciàtica?

La ciàtica és un nervi que controla els músculs de la part posterior del genoll i regió inferior de la cama. També aporta sensibilitat a la part posterior de la cuixa i a la planta del peu. És per això que és comú que la ciàtica causi adormiment o formigueig a la cama.

Per a diagnosticar aquest problema, els metges solen demanar un examen neuromuscular de les cames i fins i tot una ressonància magnètica.

Existeixen alguns tractaments que es poden fer a casa per a calmar els símptomes i reduir la inflamació:

Aplicar calor o gel sobre l’àrea afectada, generalment sobre l’esquena baixa, tot i que sovint, el dolor es presenta només en un dels costats.

Els analgèsics com ara ibuprofèn o paracetamol ajuden a calmar el dolor.

Procurar dormir en posició fetal amb un coixí entre les cames.

Realitzar exercicis que ajudin a enfortir principalment la paret abdominal, i estirar els músculs paravertebrals, molt especialment els músculs lumbars. Quant als exercicis que hem de practicar amb assiduïtat són els d’estirament i els que enforteixin la paret abdominal. Per a la paret abdominal el millor són les abdominals. El més recomanable és estirar-se al terra sobre un matalasset i sense enlairar l’esquena, aixecar els peus mantenint-los per períodes curts de temps el més aprop del terra que ens sigui possible, però sense que entrin en contacte amb ell.

Els estiraments poden fer-se d’esquena contra el terra elevant les cames formant uns 90 graus i posteriorment enlairar el cap i les espatlles del terra i intentar tocar-se els genolls amb les mans fent que l’esquena es corbi i causant d’aquesta manera que només les lumbars estiguin en contacte amb el terra. Per a això pots ajudar-te d’una tovallola passant-la per la planta dels peus i agafant-la amb les mans.

