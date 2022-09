Què és la Blefaroplàstia?

La Blefaroplàstia és una cirurgia estètica que tracta de corregir l’excés de pell en les parpelles, així com a eliminar les bosses o ulleres que es formen en la zona inferior dels ulls, problemes que poden ser originats per la genètica i també per la força de gravetat que actua sobre els ulls al cap dels anys.

La intervenció és senzilla i dura entre una i dues hores, en funció de si l’operació és només de la part inferior, de la superior o d’ambdues. És una tècnica senzilla en la qual els cirurgians realitzen incisions en la pell per a poder, així, accedir a l’excés de greix acumulat i eliminar-lo.

És un mètode no invasiu, que no sol deixar cap seqüela ni cap marca en els pacients, obtenint-se resultats visibles ja en els primers dies, i al cap de dues setmanes apreciant-se el resultat definitiu.

El postoperatori consisteix en el descans del pacient durant uns quatre o cinc dies i en l’administració d’analgèsics i antiinflamatoris, podent-se fer vida normal al finalitzar aquest període.

Amb l’operació es millora no tan sols l’aspecte físic (rejoveniment), sinó també l’autoestima i el camp de visió.

La intervenció sol tenir un cost mitjà de 1.500 a 2.000 euros en el cas d’una operació de la zona superior i d’uns 2.500 euros en la zona inferior.

Com qualsevol altra operació, no és aconsellable quan existeix:

Hipertensió.

Diabetis.

Embaràs.

Estat infecciós.

Manca d’humitat en l’ull.

Despreniment de retina.

Problemes de coagulació.

Dificultats de cicatrització.

I finalment, s’ha de recordar, que sempre cal posar-se en mans de cirurgians experimentats, perquè és la manera d’assegurar-nos la millor atenció amb el menor risc.