Què és el Tinnitus i a qui afecta

El Tinnitus té lloc quan es produeixen sorolls en les oïdes, tot i haver absència d’una font sonora externa. Aquesta seria la definició formal, tot i que col·loquialment ho coneixem com a “brunzits en les oïdes“.

Tots hem tingut aquesta sensació en un moment o un altre. No obstant això, quan aquest soroll es fa permanent és quan ha de tractar-se, ja que pot ocasionar molèsties com falta de concentració, impossibilitat d’agafar el son o estrès.

Existeixen dos tipus de Tinnitus: el subjectiu i l’objectiu. El primer ocorre quan el so o murmuri tan sols és audible per la persona que el sofreix, mentre que en el segon, és perceptible també pel metge amb l’ajuda d’un estetoscopi.

No se sap ben bé la causa que ho provoca, però sí que pot ser un símptoma d’alguna malaltia, per la qual cosa convé ser revisat per un especialista. Algunes d’aquestes patologies poden ser la infecció d’oïda, problemes en òrgans interns de l’oïda, l’existència d’un tumor, problemes de tiroides, lesions al cap o l’administració d’alguns medicaments.

El Tinnitus recurrent afecta entre un 15 i un 20% de la població i sol venir per l’edat, per la qual cosa en la seva majoria afecta persones grans.

Encara que el Tinnitus no pot evitar-se en la majoria dels casos, es poden prendre algunes precaucions per a minimitzar-lo, com poden ser: usar protecció auditiva si estem exposats a sorolls forts, acostumar-nos a escoltar la música o la televisió a un volum més baix, limitar el consum d’alcohol, tabac i cafeïna i portar una vida saludable.