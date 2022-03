Tres raons per a entrenar la intel·ligència emocional

La intel·ligència emocional és la capacitat per a reconèixer, comprendre i regular les nostres emocions i les dels altres. Els nens poden desenvolupar-la en els centres educatius, però també a casa podem ajudar-los a potenciar-la. Els resultats d’aquesta formació demostren que els nostres fills tenen menys estrès, milloren les seves relacions interpersonals i el seu rendiment acadèmic s’incrementa.

Les persones emocionalment intel·ligents gaudeixen d’una millor salut física i mental, tenint menys símptomes psicosomàtics, menys ansietat, estrès i depressió. D’altra banda, ens ajuda a gestionar millor conductes de risc, com el consum de drogues.

També fomenta conductes empàtiques, cíviques i tolerants cap als seus iguals, donant lloc a unes relacions més satisfactòries i positives, amb una disminució significativa de comportaments agressius com el bullying.

A més, els estudiants tenen un millor rendiment acadèmic, tant a l’escola com en la universitat. Aquests estudiants comprenen i regulen millor les emocions desagradables com l’ansietat, la tristesa o l’avorriment. A més, construeixen millors relacions amb els seus professors, companys i familiars, la qual cosa és molt important per a l’èxit acadèmic.

Per Consumer/eroski.com