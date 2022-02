Que el consum del teu cotxe a l’hivern no et deixi gelat

Les temperatures extremes, tant el fred com la calor, afecten el funcionament del vehicle. Però més enllà de les avaries que poden produir-se per aquesta causa, ens centrarem en: per què els cotxes consumeixen més durant l’hivern?

En primer lloc, el motor necessita més temps per a escalfar-se i arribar a la temperatura ideal, la qual cosa es tradueix en un augment del consum en els primers instants de funcionament respecte a altres èpoques de l’any. A més, el fred fa que l’eficiència de les bateries sigui menor.

A l’oli també li costa aconseguir la temperatura idònia i les seves propietats lubrificants també disminueixen amb el fred, per la qual cosa la fricció de les peces del motor també augmenta. Això significa més resistència al moviment i, per tant, més energia per a realitzar-lo.

D’altra banda, l’aire més humit i fred que el de l’estiu pot arribar a condensar-se en l’interior dipòsit de gasolina i contaminar el combustible, la qual cosa pot provocar greus avaries en el sistema d’alimentació del motor.

Pel que fa als pneumàtics, l’aire que està dins de les rodes també es refreda fent que la pressió de les mateixes disminueixi. Això augmenta la fricció amb el sòl, i es tradueix en un augment en el consum de combustible.

És molt important, a més, que vigilis el líquid refrigerant/anticongelant, ja que és l’element que evitarà que el circuit de refrigeració es congeli.

Per circulaseguro.com / Tot Sant Cugat