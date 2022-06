Què diuen els gens sobre la nostra relació amb el menjar?

L’ésser humà té més de 40.000 gens que es codifiquen de diferent manera en cada individu, fent-lo únic. Es coneixen més de 50 trets genètics que fan que els mateixos hàbits no tinguin efectes idèntics en persones diferents. Per aquesta raó, els tests genètics s’han convertit en una prometedora eina per a la medicina preventiva.

Es realitzen a partir d’una mostra de saliva que, una vega extreta, s’envia al laboratori per a extreure l’ADN, analitzar la seva seqüència i buscar els possibles polimorfismes relacionats amb unes certes patologies. A partir d’aquí, es pauta una dieta personalitzada.

Ara com ara, la sanitat pública no els cobreix, i es duen a terme en clíniques privades. Alguns seqüencien el genoma complet. Uns altres, més assequibles, només busquen aquells gens relacionats amb les patologies associades a un determinat problema.

A mesura que avancen les recerques es van descobrint com incideixen unes certes mutacions en problemes metabòlics concrets. Més encara, conèixer aquesta associació no implica necessàriament que sempre es puguin donar recomanacions nutricionals contrastades. Queda molt camí per recórrer.

L’ús de les tecnologies genètiques en l’àmbit de l’alimentació i la nutrició comença a democratitzar-se. Però arribar a dietes personalitzades basades en la genètica de cada persona serà una fita que requereix encara llargs anys de recerca.

Per Consumer/eroski.com / AMIC – Tot Sant Cugat