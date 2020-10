Quatre positius de Covid-19 en l’equip nacional d’esquí

Quatre esquiadors de l’equip nacional han donat positiu per COVID-19 durant els controls que la Federació Andorrana d’Esquí realitza a tots els seus membres quan tornen d’una estada fora d’Andorra. Aquest procediment, emprat per decisió interna de la Federació per salvaguardar la salut de tota la comunitat esportiva de la FAE, així com per a controlar la possible propagació del virus, ha permès que es detectessin els quatre casos i d’aquesta manera s’iniciés el procediment per posar en marxa els protocols d’aïllament, d’acord amb el Govern, tant dels esquiadors afectats com de la resta de les persones que, en els últims dies, han estat en contacte amb els afectats.

Els quatre esquiadors evolucionen dins de la normalitat i es troben bé. Estan sota el control directe dels serveis mèdics corresponents. L’aïllament es mantindrà seguint el protocol establert en aquests casos. Per altra part, donada la situació, les pròximes estades hauran de ser modificades per establir de noves, una vegada es normalitzi la situació.

De la mateixa manera, la FAE continuarà amb la seva política de control de tots els esportistes que tornen a Andorra després d’una estada a fora, amb testos immediats per assegurar la bona salut de tot el seu personal. La situació actual ha demostrat que els controls són efectius i que la decisió de la FAE de mantenir els testos ha estat la correcta.

Max Tissot, director alpí, ha manifestat que “aquests casos positius els hem aconseguit detectar perquè la FAE, internament, ha decidit mantenir els tests PCRs quan els equips tornen d’una estada a l’estranger. No és un protocol oficial, però és la FAE qui va decidir fer aquests controls. Gràcies a això hem detectat els casos, dels quals un era sense símptomes, el qual podia haver estat molts dies contagiant als seus contactes”.