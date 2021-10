Quatre passos per a continuar presumint de cabellera durant la tardor

El canvi d’estació ja ha arribat i volem rebre’l de la millor manera. Que no t’enganyin: no tot el que és bo s’acaba amb les vacances. Comencem nou curs amb les piles renovades, ganes de continuar cuidant-nos i d’agradar-nos molt. En aquest sentit, el nostre cabell ens demana a crits una ració extra de cures, després de tantes hores de sol, sal i clor. Per això, aquí tens els quatre passos bàsics que et permetran continuar presumint de cabellera a la tardor, renovada i esplèndida.

1. Cuir cabellut lliure d’impureses

De la mateixa manera que t’exfolies la pell de la cara o del cos, el teu cuir cabellut necessita deslliurar-se de les impureses que els agents externs dipositen cada dia i recuperar el seu equilibri. Aquest és el primer pas imprescindible per a combatre l’opacitat, el trencament i les puntes obertes.

2. Que no falti la hidratació

És més que probable que el teu cabell hagi passat set aquest estiu, encara que l’hagis tingut molta estona en remull. Ho sabràs pel seu aspecte sec i apagat. També pot ser que t’estigui resultant especialment difícil de domar. I és que, encara que la hidratació és important tot l’any, després de les vacances fa falta una dosi extra.

3. Evita la caiguda

La primavera i la tardor són les estacions en les quals més ens cau el cabell. Això és normal, perquè ha de renovar-se, però sovint s’ajunten altres factors, com l’estrès o una mala alimentació, que intensifiquen aquesta caiguda. Per aquest motiu, és convenient que prenguis mesures des del primer moment.

4. Puntes sanejades

Tallar o no tallar? Aquesta és la qüestió… Encara que és molt aconsellable tallar-te les puntes periòdicament per a sanejar-les, deixa’t assessorar pel teu perruquer. Si fa falta recórrer a les tisores, pots aprofitar per fer-te un canvi de look, com pot ser una afavoridora cabellera midi. Però si ets de les que no vol renunciar per cap motiu a una cabellera llarga, et seran molt útils els tractaments per a puntes.

Per bellezactiva.com