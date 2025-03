Quatre imprescindibles per a l’habitació dels nens

Una habitació infantil (AMIC)

L’habitació dels més petits és molt més que un lloc per a dormir; és un espai per a créixer, explorar i expressar-se. Per tal d’aconseguir un ambient que fomenti el desenvolupament integral dels nens, hi ha elements que no poden faltar a la seva cambra.

1.- Llibreria: Des de ben petits, els llibres han de formar part del seu dia a dia. Disposar d’una llibreria amb llibres adaptats a la seva edat no només promou la lectura, sinó que també estimula la curiositat i el coneixement. Tenir a mà històries que els captivin des de les primeres pàgines pot convertir la lectura en una afició per a tota la vida.

2.- Escriptori: Encara que els nens no vagin a l’escola, un escriptori és imprescindible. Aquest espai personalitzat és ideal per a dibuixar, llegir o jugar. Fomenta l’autonomia i l’organització, elements clau per al seu desenvolupament.

3.- Taula de dibuix i colors: Si l’espai ho permet, una taula dedicada al dibuix amb una varietat de colors pot ser una porta d’entrada a la seva creativitat. Aquesta zona artística no només serveix per a entretenir, sinó que també contribueix a desenvolupar habilitats motores i a explorar la seva imaginació sense límits.

4.- Pissarra: Una pissarra és un recurs excel·lent per a fomentar l’expressió creativa sense preocupar-se per les parets. Aquest element permet que els nens dibuixin i practiquin repetidament, oferint una eina divertida i educativa.





