Quatre ferits lleus en un accident de trànsit a Coll de Nargó

Quatre persones han sofert ferides lleus aquest diumenge al vespre en un accident a la carretera C-14, al terme municipal de Coll de Nargó. El xoc va obligar a tallar la via al llarg de gairebé dues hores, en un moment en què molts conductors tornaven al seu domicili habitual, al final del cap de setmana.

Segons va informar el Servei Català de Trànsit, l’avís de l’accident es va rebre poc abans de 2/4 de 9 del vespre al punt quilomètric 157,1. Per causes que s’investiguen, dos vehicles que circulaven en sentit oposat van topar frontalment. Al lloc dels fets s’hi van desplaçar efectius dels Bombers, Mossos d’Esquadra i SEM. Els ferits van ser atesos al Sant Hospital de la Seu d’Urgell.

A causa de la posició en què van quedar els vehicles a la calçada, es va haver de restringir la circulació en els dos sentits fins que els cotxes sinistrats van ser retirats. El trànsit es va restablir cap a les 21.40 h.

Segon accident en pocs dies al mateix punt

Es dona la circumstància que en aquest mateix punt de la C-14, al quilòmetre 157, dilluns passat ja hi va haver un altre accident. En aquell cas no hi va haver ferits, però el xoc en cadena va fer que hi hagués fins a cinc vehicles implicats, un dels quals va caure a la cuneta.

Tornant a l’actualitat, l’accident d’ahir diumenge es va produir després d’una tarda marcada per fortes pluges a l’Alt Urgell i arreu de l’Alt Pirineu i del Prepirineu, en el marc dels ruixats de tarda habituals dels darrers dies. Els Bombers de la Generalitat van rebre una desena d’avisos, alguns d’ells per pedregades. Fins a les 6 de la tarda, l’episodi de pluja més important va ser a Sort, on es van acumular 50,3 litres per m2. També destacaven els registres de Castellar de n’Hug (34,5 l/m2) i Sant Pau de Segúries (26,2), segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya

A la Seu d’Urgell es va recollir 10,1 litres, segons dades de Meteoseu. D’altra banda, al Pont de Suert es van acumular 20 l/m2 en només 30 minuts. Fora del Pirineu, també hi va haver ruixats significatius en ciutats com Lleida, Banyoles i Sabadell.

La previsió del Meteocat i del Servei Meteorològic d’Andorra apunta a una continuació de la inestabilitat aquest començament de setmana, amb matins marcats per l’alternança de sol i núvols i tardes amb ruixats dispersos en qualsevol punt tant de l’Alt Pirineu com del Prepirineu. Aquest dimarts a la tarda, les pluges s’estendran a gairebé tot Catalunya i només en quedaran al marge algunes comarques de Girona.

Treballs a l’N-260 a la Cerdanya

D’altra banda, aquesta setmana hi segueix havent pas alternatiu a la carretera N-260, al terme municipal de Montellà i Martinet, per uns treballs de manteniment en un pont que travessa el riu Segre. L’actuació es duu a terme a prop del municipi de Prullans. Aquests dies també hi ha calçada restringida en un altre punt de l’Eix Pirinenc, concretament al quilòmetre 178, a Fontanals de Cerdanya.