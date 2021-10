‘Quatre dones i el sol’ arriba al Claror amb vocació de ser una producció exportable

‘Quatre dones i el sol’ és la segona de les obres que es representarà a l’auditori Claror dins del programa de la 59a Temporada de teatre sota la direcció de Roger Casamajor, que s’estrena com a director, i la producció de l’Escena Nacional d’Andorra (ENA). La intenció és que l’obra tingui cabuda fora d’Andorra, segons ha explicat el director artístic de l’organisme Alfons Casal.

A una setmana vista de l’estrena, Casamajor ha volgut comparèixer amb les quatre actrius protagonistes per explicar una mica les expectatives que tenen davant una funció que es representarà per partida doble els propers 28 i 29 d’octubre. El text original és del dramaturg francès Jordi Pere Cerdà i està entroncada entre la Guerra Civil Espanyola i la Segona Guerra Mundial. El motor de la trama “són les vides de quatre dones que estan a la recerca de la llibertat perquè se senten atrapades dins d’un món en què hi ha moltes barreres”, ha explicat Casamajor.

En una de les estades que el Comú de Sant Julià de Lòria ofereix a artistes a les dependències del Centre cultural, i que va estrenar l’acròbata Yldor Llach al gener d’enguany, l’elenc d’actrius, Casal i Casamajor fa dos mesos que assagen durant cinc hores diàries. “Partint de l’opressió, és un cant a la llibertat perquè l’important és la seva lluita per trencar el cercle viciós en el qual viuen” ha explicat el director català que ha afegit que “el fet que l’ambient sigui opressiu, fa que activin motors com l’amor, l’esperança, l’amistat…”

Les actrius Irina Robles, Núria Montes, Annabel Castan i Jèssica Casal s’han mostrat molt entusiasmades amb el projecte que està a punt de veure la llum al públic. Cadascun dels personatges que interpreten té una visió diferent de la figura masculina. En aquest sentit, el veuen com un opressor, una figura jeràrquica, una esperança de fugir... Casamajor ha assenyalat que “també hi ha l’home en positiu, però en general no surt ben parat”.