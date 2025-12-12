Quatre detinguts per possessió de droga i un per identificar-se amb una identitat falsa

Quant a delictes contra la salut pública, la Policia ha detingut quatre homes els darrers dies. Dos d’ells, de 25 i 29 anys, van ser arrestats amb mitja pastilla d’èxtasi cadascun en dos controls diferents a l’interior d’un local d’oci nocturn del Tarter, la matinada de dimecres. El mateix dia, a la nit, un home de 29 anys va ser arrestat amb 0,5 grams de cocaïna després que una patrulla li trobés la droga en un control a la CG2 a l’altura de Soldeu.
A l’exterior d’un local d’oci nocturn de la mateixa localitat -Soldeu-, s’ha detingut, la matinada d’aquest divendres, un altre home de 33 anys amb 0,4 grams de metamfetamina. Es trobava consumint una cigarreta de marihuana i en duia una altra a sobre.
Detingut per identificar-se amb una falsa identitat
Finalment, aquest passat dijous, a la tarda, a la frontera francoandorrana, es va arrestar un home de 26 anys i no resident com a presumpte autor d’un delicte contra el tràfic jurídic per haver-se identificat amb una identitat falsa.