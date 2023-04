Un home sent emmanillat (arxiu/Pexels)

Els darrers dies, la Policia ha detingut un home, no resident al país, de 19 anys d’edat, per conduir sota els efectes de les drogues, i tres més, de 22, 49 i 56 anys, per donar positiu d’alcoholèmia amb taxes de 0,95, 0,82 i 1.

A aquest últim se’l va arrestar arran d’un accident amb danys materials divendres al vespre al punt quilomètric 2,800 de la CG-1. Circulava en sentit ascendent quan va sortir de la carretera sense que hi hagués cap altre vehicle implicat.