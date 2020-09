Quatre detinguts per delictes de maltractaments en l’àmbit domèstic i un contra la llibertat sexual

El 23/09/2020 a les 13:23 hores a Escaldes-Engordany, un home resident de 31 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual.

El 26/09/2020 a les 09:57 hores a Escaldes-Engordany, dos homes residents de 23 i 32 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral (àmbit domèstic). La policia és requerida en un domicili particular per una discussió de parella que deriva en una agressió mútua.