Quatre detinguts per conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues

Un home emmanillat (iStock)

La Policia ha detingut quatre homes aquest dijous per conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues. Dos d’ells van ser arrestats de matinada. Es tracta d’un no resident de 33 anys detingut per un positiu d’1,15, i d’un veí del Principat, de 36 amb una taxa d’alcohol en sang de 2,26 que conduïa per la CG-2 fent ziga-zagues.

Prop de les 10 hores, en un control a la frontera del riu Runer, els agents van arrestar un no resident de 22 anys per positiu en tòxics al volant; i a les 23.45 h a Sant Julià de Lòria s’ha detingut un veí de les valls, de 42 anys amb una taxa d’1,99.

Aquesta setmana la Policia també ha arrestat dos homes per possessió de drogues. Un d’ells, no resident de 30 anys, per introduir 5,2 grams d’MDMA per la frontera del riu Runer la nit de dimarts. També duia 19 grams d’haixix. Al segon se l’ha detingut la matinada d’aquest divendres al Pas de la Casa. És un no resident de 26 anys a qui s’ha trobat amb 1,5 grams de cocaïna i 5,5 de marihuana.

Aquesta passada nit, de nou a la frontera del riu Runer, la Policia ha detingut un altre home, no resident de 32 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per identificar-se amb un document fals. Els darrers dies, els agents també van detenir a la Massana una dona, veïna d’Andorra de 28 anys per conduir amb el permís retirat per ordenança penal.