Quatre detencions per possessió de droga i una per alcoholèmia

Pel que fa a les detencions contra la salut pública, aquests darrers dies s’han dut a terme quatre detencions. La primera una dona de 31 anys amb 0,35 grams de cocaïna, una segona detenció d’un home, turista, de 33 anys amb 0,2 grams de cocaïna, aquestes dues detencions es dur a terme el passat dijous. El divendres es van dur a terme dues detencions més de dues dones, turistes, de 23 anys, amb 0,50 i 0,45 grams d’èxtasi, totes aquestes detencions s’ha dut a terme a la frontera del Riu Runer.
Detingut per alcoholèmia
D’altra banda, i pel que fa a la conducció sota els efectes de l’alcohol, els darrers dies s’ha detingut una persona. Es tracta d’un conductor, un home de 33 anys controlat a Canillo amb una taxa d’1,89.