Quatre casos detectats de tuberculosi a Andorra durant el 2023

Cartell del Dia mundial de la tuberculosi (SFG)

El 24 de març se celebra el Dia mundial de la tuberculosi. Per aquest motiu, el Ministeri de Salut se suma a la campanya de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) amb la campanya “Sí, podem posar fi a la tuberculosi!”, per tal de posar en relleu que és possible capgirar el rumb contra l’epidèmia de tuberculosi.

La campanya conjunta amb l’OMS també té com a objectiu evitar l’estigma de les persones amb tuberculosi i desmitificar algunes creences que discriminen els afectats, recordant que la tuberculosi té cura i que cal contactar amb el metge referent si es tenen símptomes com la tos, la febre o pèrdua de pes, si s’és contacte estret d’un cas de tuberculosi –per tal de dur a terme un tractament preventiu– o si es pertany a un grup d’alt risc.

Coincidint amb l’efemèride internacional, el Ministeri de Salut fa públiques les dades relatives al Programa de prevenció i control d’aquesta malaltia infecciosa durant el 2023. Les dades mostren que al llarg de l’any passat es van detectar a Andorra quatre sospites de tuberculosi en persones residents al país, totes elles confirmades posteriorment.

En aquest sentit, el Principat situa la seva taxa d’incidència anual d’aquesta malaltia en 4,70 per cada 100.000 habitants. Pel que fa a l’històric dels últims 25 anys, el total de sospites ha estat de 218, de les quals 193 es van confirmar posteriorment –150 residents al país. La taxa d’incidència se situa, el darrer quinquenni, en 3,5, pel que continua essent molt baixa, respecte a les dades registrades al continent europeu.