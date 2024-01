Quatre arrestats per alcohol o drogues al volant i un per incomplir una ordre d’expulsió

Un home emmanillat (iStock)

Els darrers dies la Policia ha detingut quatre persones per conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues. Es tracta d’un no resident de 25 anys arrestat per positiu en tòxics; un altre no resident de 19 anys amb una taxa d’alcoholèmia d’1,14; un home de 31 anys per un positiu de 0,87 i, en últim lloc, un jove de 21 anys amb una taxa d’alcohol en sang de 2,07.

Finalment, la Policia també va detenir un home no resident, de 37 anys, el passat divendres a la nit a Canillo com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública per incomplir una ordre administrativa d’expulsió del país.