Quasi tot el Pirineu tanca l’any pluviomètric per sota la mitjana climàtica

Quasi tot el Pirineu català ha tancat l’any pluviomètric 2021-2022 per sota la mitjana climàtica, segons el balanç dels darrers dotze mesos que ha presentat aquesta setmana el Servei Meteorològic de Catalunya. A bona part de les comarques de muntanya i de la resta del territori català, l’anomalia es mou entre el 10% i el 30%; és a dir, hi ha plogut tot just entre un 70% i un 90% del que seria habitual segons les sèries de dades de les darreres dècades. Es confirma així l’episodi de sequera que ha afectat Catalunya al llarg d’aquest temps i que només s’ha començat a revertir aquest mes d’agost.

A l’Alt Urgell, l’àrea on la pluja ha estat entre un 70% i un 90% de la mitjana (que al mapa apareix en color groc fort) comprèn la majoria de la comarca, incloent la Seu i quasi tot el nord i el centre del territori. Tot i això, a la part que limita amb el Pallars Sobirà (al municipi de Montferrer i Castellbò) i al sud de la comarca (Oliana, Peramola i Bassella) l’anomalia ha estat més forta i només hi ha plogut al voltant del 60% del que és habitual (color taronja).

Aquesta situació es repeteix al Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Solsonès i el nord del Berguedà, amb la majoria de la seva extensió en color groc fort i alguns punts en color taronja; concretament, als voltants de les serres de Boumort i Port del Comte i a l’entorn del Pedraforca. En canvi, al nord de la Cerdanya, del Pallars Sobirà i de l’Alta Ribagorça la pluja ha estat dins de la mitjana o, fins i tot, una mica per damunt: entre el 90% i el 110% (color groc clar).

El mateix passa a l’Aran, on de fet s’hi pot trobar l’única zona del Pirineu on hi ha plogut força més del previst (entre 110% i 150% respecte de les dades històriques), concretament a la part que limita amb l’Alta Ribagorça i que al mapa apareix en color blau.

En xifres totals, a bona part dels pobles de l’Alt Urgell els darrers dotze mesos s’ha recollit entre 550 i 700 litres per metre quadrat (color groc clar), tot i que a la plana de l’Urgellet -que inclou la Seu- i al sud de la comarca s’han quedat entre 400 i 550 l/m2 (color groc fort). Als entorns de la serra del Cadí i del Monturull és on hi ha hagut més pluja (entre 850 i 1.000 l/m2 a les cotes més altes).