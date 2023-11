Quartet Mona, al VIII Cicle de música Cambra Romànica

Les components del Quartet Mona (Amics Cambra Romànica)

Aquest dissabte, dia 4 de novembre, arriba el tercer dels concerts del cicle Cambra Romànica. Serà a les 17 hores, a Sant Serni de Canillo, un concert que s’organitza en col·laboració amb l’ambaixada de França a Andorra. El quartet de corda francès Quatuor Mona arriba a Andorra després d’una llarga trajectòria internacional amb actuacions destacades en sales com la Filharmònica de Luxemburg, la Filharmònica de París, la Filharmònica d’Elba i el Festival Europeu Quartettissimo, entre d’altres.

Aquest grup, establert a París, oferirà un concert amb un repertori de luxe amb Janacek, Mozart i Schumann. El seu estil és un reflex de la passió en l’estudi de les peces més clàssiques per a quartet de corda i la curiositat per descobrir obres més recents i menys conegudes, plasmant la versatilitat de les seves artistes i el seu objectiu comú de promoure la diversitat i la inclusió entre les arts i les cultures. En aquesta ocasió presenten un repertori molt clàssic que no decebrà els assistents.

El concert té un cost de 15 euros (5 euros els socis i gratuït els menors de 18 anys) i la reserva d’entrades es fa a través de la pàgina web de l’associació (www.amicscambraromanica.ad). En acabar el concert s’oferirà coca i xocolata.

El VIII Cicle Cambra Romànica va començar el passat dissabte, 21 d’octubre, i reuneix set concerts de música de cambra durant la tardor del 2023. En aquesta edició es compta amb la col·laboració de la Fundació ONCA, l’Ambaixada de França a Andorra i l’Associació Concertante de Sitges, així com el Govern d’Andorra.





El programa de la VIII edició és el següent

21 d’octubre. 18h

30 anys de l’ONCA – ONCA i Gerard Claret (concertino director)





28 d’octubre. 17h

Marimbazzi Duo – obres per duo de marimbes i percussió. Guanyadors del concurs 2022





4 de novembre. 17h

Quartet MONA – amb la col·laboració de l’Ambaixada de França a Andorra





11 de novembre. 17h

Trio Nacedo – Bal Masqué (Schubert-Mozart) amb la col·laboració de l’Associació Concertante





18 de novembre. 12h

18 de novembre. 17h

Concert de joves guanyadors – Duo Belloch i Quartet 4 estacions, guanyadors cat. Base concurs 2023

Quintet Vents d’Andorra – del clàssic al modern





25 de novembre. 17h

Synthèse Quartet – quartet de saxos. Guanyadors del concurs 2023

L’Associació Amics del Cambra Romànica, va constituir-se l’any 2018 amb els objectius de promoció, difusió, interpretació i estima de la música clàssica.

Paral·lelament l’associació impulsa el Concurs Internacional Cambra Romànica, que va tenir la primera edició l’abril de 2019.

Compta amb el finançament de diferents patrocinadors privats i amb la col·laboració i ajuda del Comú de Canillo, la col·laboració del Govern d’Andorra, així com amb el suport dels socis i patrocinadors privats, per a atansar al públic la humanitat, el caliu i la melancolia pròpies de la música de cambra a les esglésies romàniques del Principat.