Quarta dosi de la vacuna contra la COVID-19 a les persones majors de 60 anys

El més nou sobre la pandèmia, aquesta setmana, és que el govern andorrà oferirà la quarta dosi de la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 als ciutadans a partir de 60 anys, seguint les darreres recomanacions de l’Agència Europea de Medicaments (EMA) i del Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC), i l’OMS.

L’administració del vaccí serà sempre voluntària, com en tot el procés de vacunació desenvolupat fins a la data. La campanya per a aquesta quarta dosi es desplegarà per fases, començant la setmana vinent amb les persones internes als centres sociosanitaris del país. Un equip del Sistema Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) es desplaçarà als centres per a dur a terme la vacunació a les persones que així ho vulguin.

Després es procedirà a oferir el vaccí de manera esglaonada per grups d’edat de major a menor, a partir dels 60 anys, a tots els ciutadans que voluntàriament vulguin vacunar-se.

Pel que fa al procediment per a sol·licitar la quarta dosi de la vacuna, des del Ministeri de Salut s’està treballant per a tancar els detalls que definiran el circuit i sistema de peticions i la posterior administració.

En paral·lel s’ha aprovat prorrogar novament les mesures actuals per fer front a la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2. La pròrroga té una durada d’una setmana i serà d’aplicació fins el proper dimecres 20 de juliol.

Actualització sanitària de la COVID-19

Aquest dimecres també s’ha donat a conèixer la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat. Aquesta és de 45.061 persones i es registren un total de 44.249 altes. El total de defuncions fins a la data és de 153.

El nombre de casos actius se situa en 659: hi ha 6 persones ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i cap a l’UCI.

Finalment i pel que fa a les vacunes administrades, des de l’inici del Pla s’han inoculat 157.818 vaccins per a fer front al coronavirus SARS-CoV-2 (58.157 primeres dosis, 57.522 segones i 42.341 terceres).