Quart dia consecutiu sense registrar nous contagis de Covid-19

Aquest dilluns és el quart dia consecutiu sense que registrin nous contagis de Covid-19, si només es tenen en compte els casos amb presència de símptomes i que s’han dirigit al metge de capçalera o a l’hospital, és a dir, sense tenir en compte els casos detectats a través del cribratge massiu a la població amb tests serològics.

D’aquesta manera, hi ha 761 casos acumulats d’infecció per coronavirus a Andorra des que es va iniciar la pandèmia, dels quals 624 s’han curat (set més des d’ahir diumenge) i n’hi ha 86 amb la infecció activa. Les defuncions amb Covid-19 es mantenen en 51, segons ha informat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet.

Ingressats a l’hospital per Covid-19 hi ha 8 pacients, un d’ells a la unitat de cures intensives que requereix ventilació mecànica.

CRIDA A PARTICIPAR EN EL CRIBRATGE MASSIU

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, juntament amb el ministre Portaveu, Eric Jover, ha valorat positivament la primera jornada de la segona volta dels tests d’anticossos davant la COVID-19 a la població general, que ha començat aquest dilluns en els 59 ‘stoplabs’ distribuïts arreu del país. De fet, el titular de Salut ha remarcat que l’estudi s’organitza en dues onades separades per quinze dies, sent el resultat final de la prova la suma dels dos tests. Com en la primera onada, als participants se’ls notificaran els resultats a través d’un missatge de text, però també es manté el telèfon 775006 per si hi ha qüestions associades amb la prova.

En paral·lel, el responsable de la cartera de Salut ha actualitzat les xifres de les PCR que s’han fet a totes aquelles persones que, després del resultat preliminar del test, han estat derivades al seu metge referent amb l’objectiu de complementar el diagnòstic. Martínez Benazet ha detallat que “fins ara s’han realitzat 1.739 proves posteriors; 1.675 de els quals han resultat negatives, 47 positives i 17 estan en curs”.

El responsable de Salut ha recordat que la setmana passada es va iniciar la segona volta amb les proves a professionals sanitaris, sociosanitaris, cossos especials, així com als voluntaris i els seus convivents.

Durant la seva intervenció, el ministre ha posat en relleu la importància de fer-se el segon test d’anticossos, ja que aquest “permet detectar l’evolució de la malaltia i detectar el període on la persona és asimptomàtica”. A més, la segona prova permet, encara més, “incrementar l’alta sensibilitat de les proves i millorar la definició de l’afectació real del coronavirus SARS-CoV-2 sobre el territori”. Així, doncs, Joan Martínez Benazet ha fet una nova crida a les 69.661 persones que van participar en el primer cribratge a fer-se el segon test. També ha recordat que si algú que no va participar en la primera volta però ara vol unir-s’hi, pot contactar amb el seu comú per gestionar-ho.

Per la seva banda, Jover ha assenyalat que avui també s’ha iniciat la primer subfase de la tercera etapa de represa de l’activitat econòmica. D’aquesta manera, seguint sempre els criteris de prudència sanitària i tenint en compte la tendència a la baixa de la corba epidemiològica, s’han ampliat els sectors que ja estaven autoritzats a obrir des del 20 d’abril en la primera fase i des del 4 de maig en la segona fase. Precisament, en aquesta fase 3A de reactivació, ha destacat Jover, “s’han pogut reincorporar uns 3.306 treballadors, que s’afegeixen als 26.706 que ja s’han activat anteriorment”.

Des d’aquest dilluns poden obrir professions sanitàries, perruqueries, barberies i centres d’estètica, així com les consultes veterinàries. També s’afegeix la compravenda del sector immobiliari i diverses activitats del sector manufacturer. A més, les activitats d’edició i gràfiques, les agències de publicitat i d’intermediació de personal; i les llars d’infants també han pogut començar a prestar servei.