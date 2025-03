Quaresma i esperança cristiana: un camí de renovació (i 2)

El Copríncep Episcopal, Joan-Enric Vives

Amb el primer diumenge de Quaresma, comencem el Camí Quaresmal dins l’Any Jubilar de l’Esperança. Quaresma és temps de conversió i de renovació espiritual, temps de preparació de la Pasqua. En aquest Any Jubilar de l’Esperança, estem cridats a viure aquest camí amb una fe renovada, acollint l’amor de Déu i transmetent-lo als altres, reflexionant, pregant i actuant. I us animo a viure’l com un pelegrinatge per etapes, acompanyats pel mateix Jesucrist, fins assolir la Pasqua que ens ressuscita a una vida nova.

Us proposo un camí a manera de pelegrinatge espiritual per a les properes 6 setmanes, amb una temàtica per a reflexionar cada setmana, una lectura de la Bíblia per a meditar, una acció que ens disposi al camí i concreti un compromís de vida, i una oració a manera de jaculatòria que ens acompanyi en el camí.

1a Setmana: L’Esperança que neix en la conversió.

• Lectura: Lc 15,11-32, el Pare misericordiós, que acull el fill pròdig i anima el fill gran.

• Acció: Fem un examen de consciència i busquem celebrar el sagrament de la reconciliació. Deixem enrere el camí que trenca el pla de Déu.

• Oració: “Senyor, obriu el meu cor per tornar a Vós”.





2a Setmana: L’Esperança que es fonamenta en la Paraula de Déu.

• Lectura: Mt 7,24-27, la casa edificada sobre la roca, que es manté dreta.

• Acció: Dedicar temps cada dia a llegir i meditar un fragment de la Bíblia.

• Oració: “Senyor, que la vostra Paraula sigui llum per als meus passos”.





3a Setmana: L’Esperança en la misericòrdia de Déu.

• Lectura: Lc 10,25-37, el bon samarità, que és Jesús.

• Acció: Fer un gest concret de misericòrdia cap a algú que ho necessiti.

• Oració: “Senyor, feu-me instrument de la vostra misericòrdia”.





4a Setmana: L’Esperança que es manifesta en la caritat

• Lectura: Mt 25,31-46, el judici final revelarà el que li hem fet a Jesús.

• Acció: Ajudar persones necessitades amb un acte de solidaritat.

• Oració: “Senyor, que us trobi en cada germà necessitat”.





5a Setmana: L’Esperança que ens obre a la resurrecció

• Lectura: Jo 11,1-45, la resurrecció de Llàtzer. Jesús és la Resurrecció i la Vida.

• Acció: mirar de cara i superar una por o dificultat, posant la confiança en Déu.

• Oració: “Senyor, fins i tot enmig de les proves, jo confio en Vós”.





6a Setmana Santa: La plenitud de l’Esperança

• Dijous Sant: Viure l’Eucaristia amb gratitud.

• Divendres Sant: Silenci i contemplació agraïda de la Creu.

• Dissabte Sant: Esperar amb Maria la Resurrecció del Crist.





Aquest camí quaresmal ens ajudarà a viure aquest Any Jubilar amb un cor renovat, ple d’esperança i amor.





+Joan-Enric Vives, Arquebisbe d’Urgell