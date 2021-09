Quarantena preventiva per a les persones que arribin de fora la UE i assimilats i no estiguin immunitzats

El Consell de ministres ha aprovat, a proposta del titular de Salut, Joan Martínez Benazet, el nou Decret que regula el confinament temporal per a les persones procedents de les zones de més risc. El text s’emmarca en les mesures de prevenció per minimitzar el risc de transmissió del coronavirus SARS-CoV-2, i especialment davant l’aparició de noves variants del virus.

Així, el Decret estableix que tota persona que accedeixi al Principat procedent d’un país que no sigui de la Unió Europea o els països assimilats –Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, el Regne Unit, San Marino, Suïssa i el Vaticà– haurà d’informar-ho prèviament per via telemàtica al ministeri d’Afers Exteriors, identificar-se degudament i exposar si se’ls considera persona immunitzada –és a dir que ha rebut la pauta completa fa més de 15 dies o que han passat la malaltia fa menys de 6 mesos i han rebut una dosi– o no.

Paral·lelament i a banda d’haver-se posat en contacte amb el ministeri d’Afers Exteriors, les persones procedents d’aquests països hauran de disposar d’una prova diagnòstica (PCR o TMA) amb resultat negatiu i efectuada amb una anterioritat màxima de 72 hores abans de l’arribada a Andorra. En el cas de les persones que no puguin acreditar que estan immunitzades, hauran de realitzar una quarantena obligatòria de 14 dies, que podrà reduir-se a 10 si es realitzen una segona prova diagnòstica a Andorra.

El Decret entra en vigor el mateix dia de publicar-se al BOPA i les persones que l’incompleixin podran ser sancionades d’acord amb la Llei general de sanitat.