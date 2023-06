Quants dispositius hi ha per alumne al Principat?

Uns ordinadors portàtils (freepik)

El nombre total d’ordinadors personals als centres no universitaris d’Andorra és de 4.350, repartits en 2.576 ordinadors de sobretaula, 947 ordinadors portàtils i 827 tauletes. La mitjana d’alumnes per ordinador al Principat d’Andorra del curs 2022-2023 és de 2,6. Si a aquesta dada li sumem els 1.470 dispositius que els alumnes del sistema educatiu andorrà porten diàriament a classe com a suport digital del seu aprenentatge, la dada millora fins a 2,0 alumnes per dispositiu.

Per a comparar amb els estudis fets a Europa, s’ha utilitzat la xifra del curs 2017-2018 que és 4 alumnes per ordinador. Aquesta dada és clarament millor que la de la mitjana europea, que se situa als 11 alumnes per dispositiu.

Respecte a projectors a les classes, es disposa de 909 projectors instal·lats, un 7,8% menys respecte al curs anterior. D’altra banda, un total de 211 aules disposen de pissarra digital interactiva (PDI), un -5,8% respecte al curs anterior.