Títol: Quanta gent es necessita
Escriptora: Anna Font
Il·lustradora: Anna Font
Editorial: Kalandraka
Pàgines: 36
Edat: A partir de 7 anys
Són moltes les veus que desacrediten i desprestigien aquells llibres on el missatge és explícit. Qui no ha sentit a parlar de com són de dolents els llibres «que serveixen per a x»? Se solen qualificar d’obres «didàctiques», no literàries. Perquè es confon la didàctica amb el didactisme. Perquè es confon la baixa qualitat (ja sigui en la forma com en el contingut) amb la voluntat de donar a conèixer, d’ensenyar, d’educar… Si fem una anàlisi profunda dels llibres més ben valorats en l’àmbit de la LIJ, molts d’ells transmeten ensenyances, lliçons, moralitats… Però, com que «ho fan bé», ningú no es qüestiona que siguin «literatura».
Quanta gent es necessita?, d’Anna Font, podria ser un d’aquests exemples. Es tracta d’una col·lecció de preguntes que, segons l’editorial, «convida a la reflexió sobre els afectes, la convivència i la cooperació». Les preguntes tracten tota mena de temes. Alguns són ben pràctics: «Quanta gent es necessita per a canviar una bombeta?», i d’altres, més complexos: «I per sentir-se sol?». Pregunta, resposta i il·lustració comparteixen espai en la doble pàgina. Les breus respostes, però, estan escrites en sentit contrari, per a donar una miqueta de temps a pensar-hi. L’estil gràfic —que, com bé diu Cristina Correro, recorda els primers treballs de Beatrice Alemagna— està en línia amb el missatge, clar i entenedor. Les imatges netes i sintètiques, i els reconeixibles personatges multicolors de tècnica mixta (papier collé i dibuix) són molt adients. Cal destacar l’aparició d’un elefant que afegeix humor a aquest al·legat a favor de la comunitat, on s’acaba dient que tothom és necessari.
En definitiva, un «llibre-per-a» de qualitat d’una autora-il·lustradora que, darrerament està recollint força premis (seleccionada per a la Illustrator Exhibition 2025 de la Fira de Bolonya, XVI Premi Internacional Compostel·la, Premi Crítica Serra d’Or…).
Emma Bosch / Clijcat / Faristol