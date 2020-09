Quant dura el menjar congelat?

Existeixen diferents mètodes de conservació d’aliments, però la més comuna i pràctica és la congelació. Per a congelar els aliments adequadament, el teu congelador haurà d’estar a una temperatura de -18 °C. Aquesta temperatura és important, ja que podràs congelar en un menor temps i en fer-ho, els sabors i textures no es veuran afectats. A més, perquè el sabor dels teus aliments no canviï és important que els empaquetis molt bé en bosses de plàstic o tàpers i els marquis amb la data de congelació i la data de caducitat. Pren nota amb aquestes pautes i converteix-te en un/a expert/a.

Carns i peixos

El pollastre congelat sencer o en peces pot mantenir-se congelat en bon estat fins a un any.

• Els filets de carn vermella tenen una durada d’entre 6 i 12 mesos.

• Les costelles de carn vermella conservaran el seu sabor entre 4 i 6 mesos.

• El marisc conservarà la seva textura i sabor entre 3 mesos i un any.

• Congela el peix cru fins a 8 mesos i el bullit amb un termini màxim de 3 mesos.

Fruites i verdures

• Les llimones, taronges, llimes i fruites semblants podràs mantenir-les fins a 3 mesos.

• Les maduixes, mangos, móres, gerds i en general qualsevol fruita, tindran una durada d’un any si les congeles adequadament.

• Les verdures mantindran el seu sabor si les consumeixes entre 8 i 12 mesos d’haver estat congelades. Mai congelis amanides preparades amb enciam, ja que aquest vegetal perd totes les seves propietats a baixa temperatura.

• Un altre vegetal que és millor consumir fresc i no es recomana congelar, és l’api.

• Les cebes congelades mantindran el seu sabor fins a 3 mesos.

Sopes

• Les sopes i brous de carn i vegetals mantindran el seu sabor i consistència per un màxim de tres mesos.

• Mantingues en el teu congelador els guisats de carn fins a 4 mesos.

Restes de menjar

• La durada de l’arròs preparat en el congelador és de 3 mesos.

• Assegura’t de consumir les restes de pizza abans d’un termini de 2 mesos.

• La pasta preparada mantindrà el seu sabor si la consumeixes abans de 3 mesos