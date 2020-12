Quan i on has d’anar a buscar el teu test d’antigen?

Els diferents comuns estan organitzant operatius diferents perquè els ciutadans puguin obtenir el test d’antigen que el Govern facilita a tots els residents majors de sis anys perquè el puguin fer servir abans de celebrar una reunió familiar aquestes festes de Nadal.

Canillo: El Comú posarà en marxa dissabte dia 19 de desembre i fins el dimecres 23 el repartiment dels tests d’antígens d’autocribratge proporcionats pel Govern d’Andorra. Els ciutadans de la parròquia majors de 6 anys podran recollir els test de 9:30h a 19:30h ininterrompudament a les taquilles de l’edifici del telecabina de Canillo (Grandvalira) o a les de l’edifici Obac de l’aparcament d’El Tarter (Grandvalira). Cal presentar el carnet de la CASS o una fotografia del mateix.

Encamp: El Comú d’Encamp repartirà a domicili a les persones majors de 70 anys el test d’antígens que els hi pertoca a partir de dilluns. La resta de la població podrà acudir a qualsevol dels quatre punts de recollida habilitats Es recomana que acudeixi només una persona a recollir els tests de cada unitat familiar i que porti un document d’identificació. La distribució començarà a partir de dilluns a: Servei de Tràmits a Encamp: de 8 h a 17 h (el dia 24 fins a les 13h); Servei de Tràmits al Pas de la Casa: de 8 h a 17 h (el dia 24 fins a les 13h); Oficines de Turisme (Encamp i el Pas de la Casa) de 9 a 13 h i de 15 h a 19 h.

Ordino: A partir de dissabte 19 de desembre, a la sala La Buna, el Comú d’Ordino iniciarà la distribució dels paquets d’autotests nasal d’antígens per a tota la població major de sis anys, censada a la parròquia d’Ordino. El dispositiu estarà en funcionament de les 9 h del matí a les 14 h de la tarda de dissabte. Diumenge estarà tancat i es reobrirà al públic, de dilluns 21 al dimecres 23 de desembre, de les 8 a les 20 h. La sala ha estat habilitada amb dos circuits de sentit únic. Per recollir el paquet de l’autotest serà imprescindible presentar el carnet de la CASS al personal autoritzat. Es recomana la recollida dels tests dels diferents membres de la unitat familiar per una única persona, que haurà d’acreditar-los amb els corresponents carnets de la CASS.

La Massana: A la Massana el repartiment dels tests d’antígens es farà a la sala de la Closeta. L’horari per poder-los recollir serà divendres, de 15 a 19 h; de dissabte a dimecres, de 9 a 19 h; dijous, de 9 a 14 h. Per evitar aglomeracions es demana que vingui un únic membre de cada unitat familiar. Cal portar el carnet de la CASS de tots els membres de la família.

Andorra la Vella: A Andorra la Vella el dispositiu per a recollir els test gratuïts d’antígens que facilita el Govern s’ha instal·lat a l’antiga plaça de braus, enfront de l’edifici administratiu del Govern. Una única persona, que s’haurà d’identificar amb un document oficial, ha de recollir els tests de tots els convivents inscrits en la seva unitat familiar. Ho ha de fer a la taula assenyalada amb la lletra que correspon a la inicial del cognom del cap de casa. El punt de recollida dels tests d’auto diagnòstic estarà obert al públic dissabte de les 14 a les 21 hores, i entre el diumenge i el dimecres 23 de desembre, de les 8 a les 21 hores. S’hi podrà accedir a peu o en cotxe i la barrera de l’aparcament romandrà oberta durant els horaris de recollida. A les persones majors de 80 anys que visquin soles se’ls lliurarà el test a domicili.

Sant Julià de Lòria: El Comú de Sant Julià de Lòria ha organitzat el dispositiu de distribució dels testos d’antigen a la plaça de la Germandat. Aquest entrarà en funcionament aquest divendres les 3 de la tarda i funcionarà fins el dia 24 de desembre. L’horari per a recollir el test serà divendres 18 de desembre de les 15 h a les 19 h; del dissabte 19 de desembre al dimecres 23 de desembre de les 9h a 19 h; i el dijous 24 de desembre: de les 9 h a 15 h. Per evitar aglomeracions, es poden recollir per nuclis de convivència i també els d’altres persones si es porta el carnet de la CASS.

Escaldes-Engordany: A la parròquia d’Escaldes-Engordany, la distribució es farà al pavelló del Prat Gran i començarà dissabte. Els horaris seran: dissabte 19 de 10.30 h a 17 h, diumenge 20 de 10.30 h a 17 h i de dilluns 21 a dimecres 23: de 8 h a 19 h, sempre en horaris ininterromputs. Per evitar aglomeracions i fer el lliurament més àgil es recomana que les persones que es desplacin a recollir el test, recullin també el del seu nucli familiar i/o el d’aquelles altres persones que consideri. És imprescindible aportar el número de cens de totes aquelles persones per a qui es reculli el test.

ATENCIÓ, si el resultat és positiu cal que us aïlleu i que demaneu hora al telèfon 821 955 per fer-vos una TMA i confirmar el diagnòstic.